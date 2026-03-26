Fernando Alonso dorazí na Suzuku s mírným zpožděním. Důvodem je radostná rodinná událost, a to narození svého prvního dítěte. Aston Martin potvrdil, že tento osobní moment je důvodem jeho pozdějšího příjezdu.
Fernando Alonso začne víkend v Japonsku trochu později než ostatní. Dvojnásobný mistr světa dorazí na okruh Suzuka až v pátek. Důvodem je narození jeho prvního dítěte.
„Fernando tento víkend přijede o něco později z rodinných důvodů a nebude přítomen na mediálním dni Grand Prix Japonska. Všechno je v pořádku a na okruhu bude připraven včas pro páteční program,“ uvedl Aston Martin.
Alonso a jeho partnerka Melissa Jimenez loni oznámili, že očekávají dítě právě v době závodního víkendu v Suzuce. Je proto jasné, že jezdec musel přizpůsobit svůj harmonogram.
Tým ze Silverstone už dříve plánoval, že Alonso vynechá první trénink FP1, a místo něj nastoupí třetí jezdec Jack Crawford. Crawford tak získá cenné zkušenosti na okruhu a tým zároveň nashromáždí důležitá data.
Pro Crawforda to bude už jeho třetí oficiální trénink v F1, po jízdách v Mexiku a Abú Dhabí v minulém roce. Jeho účast je zároveň součástí programu pro mladé jezdce, který Aston Martin pravidelně využívá.
Alonso by měl být zpět v akci již při druhé páteční tréninkové jízdě, kdy převezme řízení svého vozu a plně se zapojí do přípravy na víkend.
Tým zdůraznil, že rodinné záležitosti Alonsa nijak neohrozí průběh závodního víkendu ani technickou přípravu vozu. Všechno je připraveno, aby se šampion mohl naplno soustředit na trať.
Po narození dítěte se Alonso stane čtvrtým otcem na současném startovním roštu F1, společně s Nicem Hülkenbergem, Sergiem Pérezem a Maxem Verstappenem. Tým i fanoušci mu již nyní vyjadřují podporu a gratulace.
Přítomnost Crawforda v FP1 zároveň umožní Alonsovi zůstat v klidu a vyhnout se časovému stresu, zatímco tým neztrácí žádná důležitá data. „Je to pro něj skvělá šance získat zkušenosti a pomoci týmu,“ dodal Aston Martin.
