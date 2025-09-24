Felipe Massa: Boj za ztracený titul ještě neskončil

Felipe Massa se před Nejvyšším soudem v Londýně domáhá spravedlnosti za ztracený titul z roku 2008, kdy podle něj FIA a Bernie Ecclestone přehlédli skandál „Crashgate“.
Felipe Massa se připravuje na dlouho očekávané slyšení u Nejvyššího soudu v Londýně, které začne příští měsíc. Bývalý pilot Ferrari, jenž v roce 2008 ztratil mistrovský titul ve své domovině o jediný bod ve prospěch tehdejšího jezdce McLarenu Lewise Hamiltona, opět potvrzuje svůj odhodlaný postoj.
„Budeme v tom pokračovat až do samotného konce,“ prohlásil Massa pro The Times. „Cílem je dosáhnout spravedlivého a poctivého výsledku pro mě, pro motorsport v Brazílii i pro sport jako celek.“
Massa byl připravovaný na titul zaskočen událostmi na Grand Prix Singapuru, kde Renault instruoval svého jezdce Nelsona Piqueta Jr., aby úmyslně havaroval a umožnil vítězství Fernandu Alonsovi. Massa tehdy vedl závod, ale nakonec dojel až třináctý, což zásadně ovlivnilo jeho boj o šampiona.
V roce 2023 bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone přiznal německému magazínu F1 Insider, že on i tehdejší prezident FIA Max Mosley byli informováni o skutečných okolnostech Alonsova vítězství, ale rozhodli se nepodniknout žádné kroky, aby ochránili sport před obrovským skandálem.
Krátce poté Massa oznámil, že podá žalobu proti FIA i samotnému Berniemu Ecclestonovi, přičemž všichni obvinění jeho tvrzení odmítají.
Před začátkem soudu znovu zdůraznil, že je nutné vyvodit odpovědnost vůči těm, kteří měli sport chránit. „Ti, kteří byli pověřeni ochranou sportu, přímo porušili své povinnosti a nesmí z takového jednání profitovat,“ uvedl.
Massa připomněl, že podobné chování je nepřijatelné v jakékoli oblasti života, a to zvlášť ve sportu sledovaném miliony fanoušků včetně dětí. „Bude to boj až do konce,“ dodal.
Podle deníku The Times Massa, zastoupený právníkem Nickem de Marko KC, požaduje odškodné až 82 milionů dolarů, což zdůrazňuje vážnost jeho snahy o spravedlnost ve Formuli 1.
