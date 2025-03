Eddie Jordan zemřel ve věku 76 let: Svět motorsportu ztratil ikonu

Eddie Jordan, bývalý majitel týmu Formule 1, zemřel ve věku 76 let po dlouhém boji s vážnou nemocí, jak uvedla jeho rodina. Jordan trpěl agresivní formou rakoviny prostaty, která se rozšířila do páteře a pánve. O své diagnóze informoval veřejnost v prosinci loňského roku.

Irský podnikatel byl klíčovou postavou světového motorsportu téměř čtyři desetiletí. V roce 1991 založil tým Jordan F1, který vedl až do roku 2005. Po začátcích v šampionátu F3000 se jeho tým etabloval jako silný konkurent na roštu F1. Největšího úspěchu dosáhl v roce 1998, kdy na deštivé Velké ceně Belgie dosáhl historického vítězství 1-2 s Damonem Hillem a Ralfem Schumacherem. Rok 1999 se stal vrcholem týmové kariéry, když tým s Heinz-Haraldem Frentzenem obsadil třetí místo v obou mistrovstvích, což byl jejich nejlepší výsledek.

Jordanovo poslední vítězství přišlo za neobvyklých okolností na deštivé Velké ceně Brazílie v roce 2003. Závod byl přerušen kvůli intenzivním dešťům a po rozhodnutí komisí byl vítězem prohlášen Giancarlo Fisichella z týmu Jordan, přestože původně vítězství připadlo Kimi Räikkönenovi z McLarenu.

Po ztrátě motoristické dohody s Honda a finančních problémech, které týmu bránily v soutěži s většími výrobci, prodal Jordan tým v roce 2006 Midland Group. Tato společnost se později transformovala na Spyker, Force India a nakonec Racing Point, což je dnes tým známý jako Aston Martin.

Po odchodu z pozice šéfa týmu se Jordan stal známým televizním komentátorem, proslulý svými upřímnými a často kontroverzními názory. Kromě toho se úspěšně věnoval podnikání a investování. Vzhledem ke zdravotním problémům omezil veřejné vystupování, ale byl přítomen na důležitém oznámení návratu designéra Adriana Neweyho k Aston Martinu v září.

V prosinci loňského roku Jordan v podcastu Formula For Success, který hostil společně s Davidem Coulthardem, mluvil o své nemoci. "V březnu a dubnu mi diagnostikovali rakovinu močového měchýře a prostaty, která se rozšířila do páteře a pánve. Bylo to velmi agresivní. A mám vzkaz pro všechny: neodkládejte to, jděte na testy, protože život vám dává šance. Postarejte se o své tělo," uvedl.

Generální ředitel F1 Stefano Domenicali vyjádřil soustrast: "S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlé ztrátě Eddieho Jordana. Jeho nevyčerpatelná energie a schopnost rozesmát lidi zůstanou v našich vzpomínkách. Eddie byl neodmyslitelnou součástí éry F1 a bude nám velmi chybět."

Po Jordanovi zůstala manželka Marie a čtyři děti. V roce 2012 byl oceněn Řádem britského impéria (OBE) za své zásluhy v motoristickém sportu a charitativní práci, zejména jako patron dětské onkologické organizace CLIC Sargent a Amber Foundation.