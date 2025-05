Chytře, nebo neférově? Williams v Monaku zaskočil Mercedes vlastní zbraní, poté se omluvil

Týmový šéf Mercedesu Toto Wolff během pozávodního briefingu v Monaku sáhl do kapsy a vytáhl mobil, aby přečetl novinářům zprávu, kterou mu během závodu poslal jeho protějšek z Williamsu James Vowles. Ten se omlouval za to, že jeho piloti během závodu zdržovali George Russella a Andreu Kimiho Antonelliho, informuje Motortsport.com.

Wolff a Vowles jsou dlouholetí přátelé. Vowles dříve působil v Mercedesu právě pod Wolffovým vedením, než se stal šéfem Williamsu, kde se mu od té doby daří přetvářet tým k lepšímu.

Závod v Monaku se jel se zvláštním pravidlem povinných dvou zastávek, což mělo zvýšit atraktivitu, ale zároveň vedlo k velmi různorodým strategiím napříč polem. Williams takticky využil situaci, když Carlos Sainz a Alex Albon postupně zdržovali dvojici Mercedesu za sebou, aby jejich týmový kolega mohl zastavit v boxech a v klidu se vrátit na trať před nimi. Strategie zafungovala dokonale, Albon dojel devátý, Sainz hned za ním desátý. Pro Williams to znamená čtvrtý závod v řadě se ziskem bodů od obou jezdců.

„Během závodu mi poslal zprávu, ve které napsal: ‚Promiň, neměli jsme na výběr kvůli tomu, co se dělo vpředu.‘ Já mu odpověděl: ‚Víme.‘ James je jeden z mých lidí. Nechci znít povýšeně, protože si buduje svou vlastní kariéru jako týmový šéf a daří se mu skvěle. Musel to udělat. Dostal obě auta na body a tak to prostě v závodění někdy chodí,“ řekl Wolff.

Vowles se v průběhu závodu k celé situaci vyjádřil i pro F1TV. Přiznal, že by si přál závodit jinak, ale daná taktika byla v dané chvíli nejvýhodnější. Na straně Mercedesu mezitím narůstala frustrace, obzvlášť poté, co Russell předjel Albona zkratkou přes šikanu a obdržel penalizaci průjezdem boxy.

Russell přitom už po sobotní kvalifikaci, kde ho vyřadil problém s elektronikou, prohlásil, že jeho víkend je prakticky ztracený. Antonelli mezitím havaroval už v první části kvalifikace. Wolff později připustil, že právě nevydařená sobota Mercedes připravila o lepší výsledek.

„Některé týmy jako RB jely nad své možnosti a bránily si pozice, Williams to samé. My jsme na to doplatili. Ale to proto, že jsme si to pokazili už v sobotu,“ konstatoval. „Auto bylo rychlé. Kimi se lehce opřel o bariéru, což je u nováčka normální. U George najednou přišli o výkon. To auto mělo na první dvě řady. Nebo i víc.“

Podle Wolffa pak závodili v jiné realitě: „Tam vzadu to byla úplně jiná trať. George i Kimi se snažili brzdit, ale když ztrácíte pět a půl sekundy na kolo, brzdné body a přilnavost jsou úplně jinde. Kimi byl blízko kolize s jedním z Williamsů. George se rozhodl jednat, ale věděli jsme, že za to přijde penalizace. Doufali jsme v deset sekund, ale byla to zastávka v boxech. Nic to ale stejně nezměnilo.“

Wolff rovněž uvedl, že Mercedes neudělal ve strategii chybu, a vyvrátil jakékoliv spekulace o špatném rozhodování. Připomněl, že před závodem proběhla zajímavá týmová diskuze. „Říkal jsem: ‚Zastavme brzy, vyjeďme poslední a pak dožeňme pole.‘ Dělali jsme to v DTM a fungovalo to skvěle. Ale naši stratégové mi ukázali, že tady v Monaku to fungovat nebude. Měli pravdu. Ti, co zastavili brzy, stejně nic nezískali.“

Závěrem dodal, že pokud se má závod v Monaku skutečně změnit, budou zapotřebí ještě větší zásahy, než jen pravidla o boxových zastávkách.