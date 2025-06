Christian Horner po 20 letech v F1: Šéf Red Bullu odhalil změny

Christian Horner se ve svém komentáři pro PlanetF1.com ohlíží za dobou, kdy v roce 2005 poprvé usedl ke stolu týmových šéfů v F1 a porovnává tehdejší atmosféru s dnešním prostředím. Podle něj se za posledních dvacet let změnilo nejen složení paddocku, ale i kultura mezi hlavními postavami týmového vedení.

Když Horner do sportu vstupoval, Red Bull právě převzal tým Jaguar a on se ocitl mezi legendami – Ronem Dennisem z McLarenu, Frankem Williamsem, Jeanem Todtem, Flaviem Briatorem a Eddiem Jordanem. Většina z nich byla zakladateli svých stájí, podnikateli s vizí a silnou osobností. „Ano, byly mezi námi spory, ale vždycky existovala shoda na tom, co je správné pro sport jako celek,“ vzpomíná Horner.

V té době vládli Formuli 1 Bernie Ecclestone a Max Mosley. Právě jejich vedení spolu s podnikatelským duchem týmových šéfů vytvářelo podle Hornera jedinečný mix rivality a respektu, kde se obchodní zájmy F1 kladly nad osobní ego.

Dnes je podle něj atmosféra jiná. Po příchodu společnosti Liberty Media a obrovském nárůstu popularity šampionátu především díky seriálu Drive to Survive se změnila i dynamika mezi vedením týmů. „Dnes je většina těch lidí spíše manažery než podnikateli. Chybí ten duch zakladatelů, kteří bojovali nejen za vlastní tým, ale i za celkový směr šampionátu,“ říká.

Horner zároveň podotýká, že ve srovnání s minulostí dnes mezi některými šéfy chybí respekt. Rivality zůstaly, ba co víc – posunuly se do veřejné roviny. „Jean Todt a Ron Dennis se také neshodli, ale i přes rozdílné názory mezi nimi panovala úcta. Dnes ji někdy postrádám,“ přiznává.

Sám Horner zažil ostré výměny názorů například s Totem Wolffem z Mercedesu nebo Zakem Brownem z McLarenu, jejichž mediálně sledované střety jsou dnes součástí show, kterou se F1 prezentuje širšímu publiku. Ale jak naznačuje, show by neměla zcela nahradit hodnoty, které kdysi sportu dodávaly vnitřní soudržnost.