Carlos Sainz: Prozradil, jak se dozvěděl o příchodu Hamiltona do Ferrari

Carlos Sainz přiznal, že ho zpráva o příchodu Lewise Hamiltona do Ferrari v roce 2025 naprosto šokovala. Nejvíc ho však zaskočilo, že se to nedozvěděl od týmu, ale od kamaráda.

Carlos Sainz poprvé otevřeně promluvil o jednom z nejtěžších momentů své kariéry – o chvíli, kdy mu bylo v lednu 2024 oznámeno, že ve Ferrari po sezóně končí a jeho místo převezme Lewis Hamilton. Ve vystoupení pro podcast High Performance popsal, jak šokující pro něj celá situace byla a jak musel během zimní přípravy zcela přehodnotit své další kroky ve Formuli 1.

Španělský jezdec přiznal, že do sezóny 2024 vstupoval s jasným očekáváním pokračování ve Scuderii. Přípravu na zimu absolvoval naplno a věřil, že nový monopost bude konkurenceschopný. Už od října vedl s týmem rozhovory o prodloužení smlouvy, ale vše se postupně začalo zdržovat. „Pořád se to odkládalo. Ale nikdo mi nedal důvod myslet si, že něco není v pořádku,“ uvedl.

Sainz tehdy pevně věřil vedení týmu i šéfovi Fredericu Vasseurovi. Veškerá zpětná vazba naznačovala, že jednání skončí rychlou dohodou. „Říkali mi, že to jsou jen detaily, že ekonomická stránka se doladí během pár hodin,“ vzpomíná. O to větší pak bylo jeho překvapení, když se v závěru ledna dozvěděl, že se Ferrari rozhodlo jinak.

„Nejdřív mi zavolal kamarád, že slyšel o Hamiltonovi. Byl jsem úplně v šoku. Pak přišel ten telefonát a všechno mi došlo,“ popsal moment, který označil za zlomový. Ze dne na den se změnila jeho jistota v budoucnost u Ferrari v nejistotu, co bude dál.

Přesto se Sainz nenechal zlomit. Dokončil sezónu na silné páté příčce v šampionátu jezdců a byl jediným, kdo během roku přerušil dominanci Red Bullu vítězstvím. S odstupem času připouští, že právě tahle těžká situace mu pomohla se profesně posunout. „Myslím, že z toho, co jsem předvedl na jaře, jsem zatím jako závodník ukázal to nejlepší,“ zhodnotil.

Po rozloučení s Maranellem našel Sainz nové působiště ve Williamsu, kde tvoří dvojici s Alexem Albonem. Ačkoliv jde o krok zpět ve smyslu výkonnosti týmu, zdá se, že Španěl našel novou motivaci a chuť ukázat, co v něm je. Jeho příběh tak ukazuje, že zklamání může být i motorem k růstu – a možná právě to mu otevře další dveře do budoucnosti.