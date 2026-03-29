Charles Leclerc odhaluje tajnou taktiku George Russela, která téměř rozhodla závod

Charles Leclerc po závodě v Japonsku komentoval situaci se svým soupeřem Georgem Russellem a jeho týmem. Podle něj šlo o neobvyklou a trochu drzou taktiku během závodu.
Závěr Velké ceny Japonska přinesl napínavý souboj o poslední místo na stupních vítězů. Charles Leclerc z Ferrari a George Russell z Mercedesu se po odpoutání od Lewise Hamiltona dostali do přímého kontaktu a bojovali o pozici kolo na kolo.
Russell několik kol těsně sledoval Leclercovo Ferrari a v 51. kole se pokusil rozhodnout souboj předjetím v poslední zatáčce. Leclerc však okamžitě reagoval a pozici si vzal zpět hned na začátku dalšího kola. I přes neustálý tlak Mercedesu si Monačan udržel třetí místo s náskokem méně než půl sekundy.
Po závodě Leclerc přiznal, že souboj nebyl jen o rychlosti, ale i o taktice a komunikaci týmů. „Bylo to v jednu chvíli opravdu těsné,“ řekl. „A byli také docela vychytralí, protože myslím, že jeho inženýr mu do rádia říkal určité pokyny.“
Ferrari se snažilo reagovat v reálném čase, když Leclerc dostával informace o pokynech, které dostával Russell. „Můj inženýr mi říkal, co jeho inženýr hlásí do rádia, ale on pak dělal pravý opak,“ popsal Leclerc. Právě tato nejasná situace ho podle jeho slov dostala pod tlak.
Leclerc zároveň popsal, jak matoucí byla komunikace jeho soupeře během závěru závodu. „V jednu chvíli mi říkali, že má využít maximum výkonu na zadní rovince nebo na cílové rovince, ale on pak čtyři kola po sobě dělal přesný opak,“ vysvětlil. Monačan však situaci rychle přečetl a dokázal se přizpůsobit, i když připustil moment překvapení: „Pochopil jsem to poměrně rychle a dokázal jsem se bránit, ale v poslední zatáčce mě jednou překvapil. Bylo to ale docela zábavné.“
Do průběhu závodu navíc zasáhl výjezd zpomalovacího vozu, který podle Leclerca přišel nevhodně. „Bohužel jsme měli trochu smůlu, protože safety car vyjel v nevhodný moment… trochu nám to zkomplikovalo druhý stint,“ uvedl.
I přes tyto komplikace Ferrari dokázalo uhájit pódiové umístění, ale Leclerc upozornil na sílící konkurenci. Vedle Mercedesu se výrazně zlepšuje i McLaren, který těží z výkonu motorů Mercedes. „Pohonná jednotka Mercedesu je velmi, velmi silná a momentálně máme co dohánět,“ dodal.
Podle něj by zásadní zlom v sezoně mohl přijít už v nadcházejících závodech. „Vylepšení přijdou v Miami… a to ukáže první skutečný obrázek zbytku sezony. Je proto velmi důležité, abychom tam odvedli dobrou prác
