Cadillac vydal další potvrzení: Bude Christian Horner v F1 budoucí rok?

Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.
Po oznámení, že první jezdeckou dvojici týmu Cadillac pro sezónu F1 2026 tvoří Valtteri Bottas a bývalý jezdec Red Bullu Sergio Pérez, je jasné, že podpis bývalého šéfa Red Bullu Christiana Hornera se nekoná.
Sergio Pérez se po krátké pauze vrací do Formule 1 a jeho comeback je nyní oficiálně potvrzen s týmem Cadillac. Spolu s ním bude do nového projektu nastupovat Valtteri Bottas, čímž vznikla nejzkušenější startovní dvojice v historii debutující stáje, která dohromady nasbírala 16 vítězství v Grand Prix – deset Bottasových a šest Pérezových. Tento krok jasně signalizuje, že Cadillac sází na zkušenosti a okamžitou konkurenceschopnost při vstupu do F1.
Cadillac však neplánuje angažovat zkušeného týmového šéfa s historií 14 světových titulů. Po britské Grand Prix Red Bull oznámil okamžité odvolání Christiana Hornera, který tým vedl více než 20 let.
Generální ředitel Cadillacu Dan Towriss potvrdil, že žádná jednání s Hornerem neprobíhala a neplánují je ani do budoucna. „Neprobíhala žádná jednání s Christianem Hornerem a neplánujeme je,“ uvedl Towriss. „Chtěl bych tímto oficiálně utnout tyto spekulace. Naše podpora, důvěra a zázemí jsou plně u Graema Lowdona.“
Lowdon, bývalý šéf Marussie, povede Cadillac jako týmový principal a tým se bude spoléhat na zkušenosti jezdců i managementu při budování projektu. Otázka případného návratu Hornera do F1 zůstává otevřená.
Podle Berniego Ecclestonea, bývalého šéfa F1 a blízkého přítele Hornera, by se bývalý britský manažer do série nevrátil, pokud by mu nebyla nabídnuta možnost vlastnit tým. „Nevím, zda chce, nebo jestli se chce vrátit do F1,“ řekl Ecclestone pro Sky F1. „Pravděpodobně nechce, protože pozice, kterou opravdu chtěl u Red Bullu, byla vlastnická část týmu.“
Momentálně tak Horner zůstává mimo F1, zatímco jeho bývalí kolegové Adrian Newey a Toto Wolff našli nové role u Aston Martinu a Mercedesu.
Cadillac se místo toho plně soustředí na budování svého projektu s Bottasem, Pérezem a Lowdonem a připravuje tým na debut v sezóně 2026.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.
Jolyon Palmer se zastal Lewise Hamiltona a tvrdí, že jeho výkony nevypadají špatně kvůli nedostatku rychlosti, ale kvůli sérii drobných chyb, které ovlivnily výsledky.
Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
Andrea Stella očekává, že druhá polovina sezony 2025 bude pro McLaren mnohem náročnější, zejména kvůli rostoucí síle soupeřů, především Ferrari. Po dominanci v první polovině roku si tým nemůže dovolit polevit a musí být připraven na tvrdý boj o každý bod.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Emerson Fittipaldi Jr., syn legendárního šampiona Formule 1, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzního finále sezony 2021 v Abú Dhabí.
Jolyon Palmer míní, že těsný bodový rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim není jen odrazem jejich výkonů, ale i výsledkem štěstí. Podle něj Norrisovi v několika případech výrazně pomohly okolnosti, které mu umožnily zůstat v těsném kontaktu s týmovým kolegou.
James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.
Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.