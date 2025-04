Alonso přiznal: Aston Martin se bude muset smířit s tím, že body nebudou samozřejmostí

Alonso odstartoval z 13. místa na střední směsi pneumatik a krátce po startu si polepšil, ale jakmile rychlejší soupeři začali dohánět ztrátu, Španěl postupně pozice ztrácel. V cíli byl původně klasifikován dvanáctý, ale díky desetisekundové penalizaci Liama Lawsona se posunul na jedenáctou příčku – jednu pozici za body.

„Potřebujeme hodně výkonu,“ řekl Alonso bez obalu. „Byli jsme jedenáctí hlavně kvůli kolizi Tsunody s Gaslym v první zatáčce a kvůli Lawsonově penalizaci. Jinak bychom byli čtrnáctí. Máme před sebou ještě dlouhou cestu.“

Ačkoliv výsledek nebyl úplným fiaskem, Alonso si je vědom, že aktuální forma vozu AMR25 na body nestačí. „Dal jsem do toho všechno, ale nebyli jsme dost rychlí. Jedenácté místo je asi to nejhorší – tak blízko, ale pořád nic. Musíme si na to zvyknout, bude to letos těžké.“

Závod přinesl i dramatický moment, když se Alonso pokusil předjet brazilského nováčka Gabriela Bortoleta – svého chráněnce z vlastní manažerské agentury. Při manévru se dostali do kontaktu a Alonso musel vyjet mimo trať, aby se vyhnul nehodě.

„Bylo to těsné,“ okomentoval incident Alonso. „Zvolil jsem vnější stopu, byl to určitý risk. On mě očividně neviděl a musel jsem se v zatáčce dvě vyhnout. Rychle jsem mu pozici vrátil, protože jsem zatáčku neprojel čistě a nechtěl riskovat penalizaci.“

Ani druhý jezdec Aston Martinu, Kanaďan Lance Stroll, neměl v Džiddě důvod k radosti. Zvolil extrémně dlouhý první stint na tvrdé směsi pneumatik s nadějí, že přijde Safety Car. Tato strategie se však nevyplatila a po zastávce propadl až na 16. místo.

„Pneumatiky už byly mrtvé, ale drželi jsme se, protože jsme doufali ve výjezd Safety Caru,“ vysvětlil Stroll. „Jinou šanci jsme neměli. Nakonec nepřišel a my ztratili. Ale byl to jediný způsob, jak něco zkusit.“

Tým Aston Martin tak po dvou závodech sezóny zůstává bez bodu a zatím nenaplňuje očekávání z předchozích let, kdy se Alonso pravidelně pohyboval v popředí. Vzhledem k tomu, jak vyrovnaný je letos střed pole, bude každý bod cenný a tým bude muset výrazně zapracovat, pokud nechce zůstat ve stínu.

Alonso však zůstává motivovaný. I přes frustraci z výsledků dokazuje svou bojovnost a touhu pomoci týmu i v těžkých časech. Ve světle jeho věku a zkušeností tak jeho výkony nadále vzbuzují respekt, i když tabulkově zatím nepřinášejí kýžené body.