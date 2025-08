Charles Leclerc v Maďarsku rozzlobeně: Musíte mě poslouchat, závod jsme prohráli. Je to frustrující!

Charles Leclerc měl v Maďarsku našlápnuto k vítězství, po startu z pole position kontroloval závod až do poslední zastávky v boxech, kdy ale pilot Ferrari náhle ztratil tempo a z boje o pódium vypadl.

První známky frustrace přišly už v polovině závodu, kdy se Monačan ocitl za Lando Norrisem a stále čekal na svou zastávku. „Tenhle závod prohrajeme, ztrácíme tolik času,“ hlásil přes týmové rádio.

Po druhé zastávce následoval prudký propad. Leclerc nedokázal udržet krok, snadno ho předjel Oscar Piastri a brzy i George Russell. „Je to neuvěřitelně frustrující. Ztratili jsme veškerou naši konkurenceschopnost. Musíte mě poslouchat! Našel bych způsob, jak se s těmito obtížemi vyrovnat. Nyní je auto nepojízdné. Jednoduše nepojízdné. Byl by to zázrak, kdybychom skončili na stupních vítězů,“ zaznělo z kokpitu vozu číslo 16.

Leclerc se ještě několik kol bránil Russellovi, ale nakonec podlehl a v cíli bral čtvrtou příčku. „Problém s podvozkem,“ prozradil Charles po závodě příčinu ztráty rychlosti.

Statistiky jsou pro Monačana nelichotivé – z posledních šestnácti startů z pole position proměnil ve vítězství jen loňskou Velkou cenu Monaka.

Ferrari tak v Maďarsku přišlo o šanci na vítězství, zatímco McLaren slavil další dvojitý triumf. Lando Norris si připsal své druhé vítězství v sezóně a zároveň 200. výhru McLarenu v historii Formule 1.

Oscar Piastri dojel druhý a George Russell třetí. Leclerc, který měl závod dlouho pod kontrolou, se musel smířit s tím, že technické potíže a možná i špatně zvolená strategie ho připravily o možnost oslavit stupně vítězů.