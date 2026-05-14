Obavy z interního souboje mezi jezdci Ferrari roste

Jolyon Palmer upozornil, že Ferrari možná v této sezoně nečeká jen souboj se soupeři na okruhu, ale také náročná zkouška uvnitř vlastní garáže. Podle něj by se totiž postupem času mohlo stále více řešit i to, jak tým zvládne rostoucí tlak a dynamiku mezi svými klíčovými jezdci.
Ferrari vstoupilo do sezony s ambicí pravidelně bojovat s nejrychlejšími týmy, ale výsledkově se zatím drží jen těsně pod vrcholem startovního pole. Pozornost se tak stále víc přesouvá dovnitř garáže, kde se začíná rýsovat výrazná rivalita mezi dvěma klíčovými jezdci.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc už v úvodních závodech sezony několikrát ukázali, že jejich vzájemné souboje nebudou jen o týmové režii, ale o plnohodnotný boj kolo na kolo.
První výraznější moment přišel v Číně, kde došlo k lehkému kontaktu mezi týmovými kolegy. Hamilton situaci později popsal s nadhledem.
„Myslím, že tam jeden moment kontaktu byl, ale bylo to jemné, jen takové políbení. Takže v pohodě,“ uvedl Hamilton.
Na trati to však znamenalo plnohodnotný souboj o pozice a nakonec i výhodu pro britského jezdce, který si připsal důležitý výsledek v boji o pódiová umístění.
Další střet přišel v Japonsku, kde se situace ještě vyostřila. Leclerc tehdy útočil na svého týmového kolegu v boji o třetí místo.
„Byli jsme velmi blízko. Pak mě znovu napadl a dotkli jsme se. Bál jsem se, že jsem mohl dostat defekt,“ popsal situaci Leclerc.
Ani tentokrát ale nedošlo k vážnějším následkům a Ferrari si z obou incidentů odneslo cenné body, i když s drobnými šrámy na autech.
Z pohledu vedení týmu zatím situace nepůsobí problematicky. Šéf stáje Fred Vasseur zdůrazňuje, že oba jezdci mají dostatek profesionality na to, aby spolu mohli závodit.
„Mám k oběma obrovský respekt. Jsou profesionální a v této situaci dává smysl nechat je závodit,“ řekl Vasseur.
Zároveň ale přiznal, že podobné momenty mohou zpětně vypadat velmi odlišně, než jak se jeví v reálném čase.
„Vím velmi dobře, že to může o půl hodiny později vypadat úplně hloupě,“ dodal.
Podle něj však právě volnost v soubojích může být klíčem k budování silného týmu, i když s sebou nese určité riziko.
Otázka však zní, co se stane ve chvíli, kdy nepůjde jen o dílčí výsledky, ale o přímý boj o titul. Téma se dostalo i do diskuse v podcastu F1 Nation, kde se řešilo, který týmový souboj má největší potenciál ke konfliktu.
Bývalý jezdec Jolyon Palmer upozornil, že právě kombinace Hamiltona a Leclerca může být z hlediska napětí extrémně citlivá.
„Je tam hodně ega, u všech. Nikdo nechce být druhý, každý si myslí, že je nejlepší,“ uvedl Palmer.
Zároveň připomněl, že jde o střet dvou velmi odlišných kariérních situací – sedminásobného šampiona a jezdce, který na titul teprve čeká.
„Myslím, že Fred by to nemohl zvládnout, pokud by byli oba na stejné úrovni a měli nejlepší auto,“ dodal.
Jako varovný příklad zmínil i dřívější interní bitvy u Mercedesu, kde napětí mezi jezdci často eskalovalo i přes snahy vedení situaci kontrolovat.
Diskuse tak znovu otevírá starou otázku Formule 1: jak dlouho lze udržet rovnováhu mezi volným závoděním a týmovým klidem, pokud se oba piloti pohybují na hraně boje o nejvyšší příčky.
