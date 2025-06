Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari měl být začátkem nové kapitoly jeho kariéry velkolepým spojením sedminásobného šampiona s nejikoničtějším týmem historie Formule 1. Jenže místo hladkého přechodu přišla tvrdá realita. Vedle změny prostředí a filozofie týmu musel Hamilton opustit i svůj dlouholetý profesionální pilíř, závodního inženýra Petera Bonningtona, a nahradit jej Riccardem Adamim. A právě tato spolupráce je v posledních týdnech pod drobnohledem.

Začátek sezony ukázal, že si Hamilton a Adami zatím nesedli tak, jak by bylo pro úspěch potřeba. Jejich rádiové komunikace často působí napjatě, místy až chaoticky, a fanoušci i experti si kladou otázku: má Lewis po všech letech dominance s „Bonnem“ ještě trpělivost na tak zásadní přestavbu závodního vztahu?

Krize vyvrcholila během Velké ceny Miami, kde Ferrari otálelo s týmovou režií a Hamilton neudržel frustraci na uzdě. „Tak si dejte čaj, když už jste u toho!“ zahlásil ironicky do rádia, když čekal, až Leclerc uvolní trať. Když pak později přišla opačná instrukce, aby předal pozici zpět, kousavě odvětil: „A co, mám ho pustit před sebe taky?“

Napětí pokračovalo i v Monaku, kde po závodě Hamilton, zjevně zmatený i zklamaný, pronesl do rádia: „Jsi na mě naštvanej, nebo co?“ Následovalo zlověstné ticho. Mlčení, které ve světě F1 často říká víc než slova.

Přesto Hamilton veřejně odmítá, že by se mezi ním a Adamim něco zásadního lámalo. „Nemáme žádný problém. Spousta spekulací, většina z toho jsou blbosti,“ uvedl v rozhovoru pro PlanetF1. „Máme skvělý vztah. Je to fajn chlap, tvrdě maká. Ano, někdy se neshodneme – ale to je normální. Jsme v tom spolu.“

Ani tyto uklidňující komentáře ale nezastavily proud dalších signálů, že harmonie není úplná. Ve Španělsku přišlo další nepochopení: Hamilton nahlásil problém s převodovkou, ale když ho Adami vyzval k návštěvě boxů, Brit zůstal na trati, aby si natrénoval start. „Řazení funguje,“ zopakoval suše. „Můžu odstartovat, kámo, je to v pohodě.“

Bývalý jezdec F1 Juan Pablo Montoya si už servítky nebere. Podle něj přišel čas, aby Hamilton zatlačil. „Takový inženýr, co neodpovídá do rádia? Neprofesionální. Takový člověk není dobrý ani pro něj, ani pro tým,“ řekl Montoya pro AS Colombia, informuje PlanetF1. „Kdybych byl ve Ferrari, zatáhl bych ho za uši a řekl: ‚Ještě jednou a půjdeš sedět do kanceláře.‘“

Montoya se domnívá, že Hamilton musí ukázat větší rozhodnost. „Musí se naštvat. Kdyby změnil inženýra, ostatní by si řekli: ‚Pracuju s Lewisem, nebo mě nahradí?‘ A to on teď potřebuje.“

Hamilton však i po incidentu v Monaku trval na tom, že šlo o technický problém: „Měli jsme během závodu v některých úsecích problémy s rádiem. Nedostával jsem všechny informace, které jsem chtěl. Ale pak jsme si to vyříkali.“

Zda dojde ke skutečné změně, nebo se Ferrari i Hamilton pokusí vztah s Adamim stabilizovat, zůstává otázkou. Jisté ale je, že v sezoně plné výzev si Scuderia nemůže dovolit, aby komunikace mezi jezdcem a inženýrem byla slabinou. Ve Formuli 1 rozhodují desetiny – a v takových chvílích musí být každé slovo jasné a načasované.